El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Cartaya se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 27°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 18°C, pero se espera que el calor aumente gradualmente, alcanzando los 25°C hacia la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 47% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 63% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente en las horas pico. Sin embargo, la brisa suave del viento, que soplará principalmente del suroeste a velocidades de entre 10 y 19 km/h, ayudará a mitigar el calor, proporcionando un alivio agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Solo se registró una ligera posibilidad de lloviznas en la madrugada, pero se espera que estas no afecten significativamente el tiempo del día. Por lo tanto, es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:45. La visibilidad será excelente, con un ambiente claro que permitirá apreciar el paisaje de Cartaya en todo su esplendor.

Es importante tener en cuenta que, aunque las condiciones meteorológicas son favorables, la combinación de temperaturas cálidas y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente para aquellos que realicen actividades físicas al aire libre. Se recomienda mantenerse hidratado y buscar sombra durante las horas más calurosas del día.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.