El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avanza el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados en la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 72% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, pasando de un estado despejado a muy nuboso. Esto se debe a la llegada de un sistema de nubes que podría traer consigo algunas precipitaciones ligeras. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es baja, con un 0% de probabilidad en las primeras horas y un ligero aumento al 60% entre las 14:00 y las 20:00, aunque se prevé que cualquier precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm.
El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 17 y 30 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación de calor en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable que los habitantes de Carmona se preparen para un ambiente algo ventoso, especialmente en la tarde.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena durante la mayor parte del día, aunque la llegada de nubes podría afectar ligeramente la claridad del cielo en las horas de la tarde. La salida del sol se producirá a las 08:35 y se pondrá a las 19:38, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 19 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación más fresca. En resumen, el día de hoy en Carmona se caracterizará por un tiempo cambiante, comenzando con cielos despejados y culminando en un ambiente más nublado, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento notable que aportará frescura a la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
