El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado con temperaturas que oscilarán entre los 20 y 28 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con nubes altas y un cielo cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana, donde la temperatura se situará en torno a los 20 grados. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente muy nuboso, con temperaturas que irán descendiendo ligeramente.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno. A medida que el día progrese, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 11 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas más cálidas del día, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento puede intensificarse en la tarde, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del cielo, ya que la nubosidad podría generar cambios en la percepción del tiempo.

La tarde será la más cálida, con temperaturas alcanzando los 28 grados, lo que podría invitar a salir y disfrutar de la naturaleza. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:40.

En resumen, el día de hoy en Camas se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha el viento fresco que soplará durante el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.