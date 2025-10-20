El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado durante las primeras horas del día, con temperaturas que rondan los 18 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 24 grados en la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, pasando de un estado despejado a poco nuboso. Las nubes altas harán su aparición, pero no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento a un 5% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se incrementa notablemente hasta un 55%, aunque se espera que cualquier precipitación sea escasa y no afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 24 km/h en la tarde. Esta brisa suave será un alivio en las horas más cálidas del día, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

La salida del sol se producirá a las 08:30, y el ocaso será a las 19:33, lo que nos brinda un día con una buena cantidad de luz solar. A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Cabra que aprovechen las horas de sol, especialmente en la mañana y parte de la tarde, antes de que las nubes comiencen a cubrir el cielo.

En resumen, el día se perfila como mayormente soleado y cálido, con un cambio hacia un cielo más nublado en la tarde y una ligera posibilidad de lluvia. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, pero se aconseja estar atentos a las condiciones cambiantes del tiempo a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.