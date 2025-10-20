El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

Hoy, 20 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, que irán dando paso a un panorama más despejado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de momentos de sol, especialmente entre las 02:00 y las 04:00.

Sin embargo, a partir de la tarde, la nubosidad aumentará, y el cielo se tornará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 27 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00, cuando se prevé que el termómetro marque 27 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a las 23:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 73% en la madrugada y alcanzando picos del 95% en las horas más nubladas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se prevé una probabilidad del 55% de lluvia entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, las lluvias esperadas son escasas, por lo que no se anticipan acumulaciones significativas.

Para quienes planeen actividades al aire libre, se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde, cuando la nubosidad y la posibilidad de lluvia aumentan. En general, el día se presenta como una mezcla de nubes y claros, ideal para disfrutar de un paseo, aunque con la precaución de llevar un paraguas a mano por si acaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.