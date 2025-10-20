El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que comenzará en torno a los 20 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales, antes de descender ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 39% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas en Bormujos hoy. Los pronósticos indican una probabilidad de precipitación del 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de que no habrá eventos climáticos adversos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:40, se espera que el viento disminuya, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevé que haya momentos de poco nuboso, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia la noche. La combinación de un cielo mayormente nublado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la humedad y el viento.

En resumen, Bormujos experimentará un día de clima templado y nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia, aunque con la recomendación de estar atentos a las condiciones del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.