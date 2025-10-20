El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Bailén se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a media tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y aumentando gradualmente hasta un 60% hacia el final del día.

A partir de la tarde, se espera un incremento en la nubosidad, con un cielo que pasará de poco nuboso a cubierto en las horas centrales. Esto se traducirá en un ambiente más fresco, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 18 grados . A pesar de la presencia de nubes, las probabilidades de precipitación son mínimas, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando rachas de hasta 28 km/h. Este viento puede generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que la nubosidad podría aumentar en la tarde y noche, aunque sin expectativas de precipitaciones.

El orto se producirá a las 08:28 y el ocaso a las 19:30, lo que brindará una buena cantidad de luz solar durante el día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán a valores cercanos a los 21 grados, manteniendo un ambiente fresco y agradable.

En resumen, Bailén disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán favorables para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.