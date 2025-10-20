El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la mañana, las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la temperatura comenzará en torno a los 20 grados y se mantendrá agradable a lo largo del día, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, situándose en torno a los 21 grados por la tarde y finalizando el día con unos 19 grados en la noche. La humedad relativa será variable, comenzando en un 42% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 66% hacia la noche, lo que podría generar una sensación de frescura al caer el sol.

En cuanto al viento, se espera que sople del oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 37 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio en las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en Baeza, ya que la probabilidad de lluvia es nula a lo largo de todo el día. Esto significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se podrían presentar momentos de bruma en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más cercanas al agua.

La puesta de sol se producirá a las 19:29, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Baeza. Con un cielo despejado y temperaturas moderadas, es un día perfecto para explorar la rica historia y cultura de esta ciudad, así como para disfrutar de la gastronomía local en sus encantadoras terrazas. En resumen, el tiempo de hoy en Baeza se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y sin la preocupación de la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.