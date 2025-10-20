El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, en Baena, se espera un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 20 y 25 grados . La jornada comenzará con un ambiente poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día soleado. A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 20 grados, con una ligera brisa del sur que aportará frescura.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 25 grados, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. A pesar de esto, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 59% por la tarde. Esto podría generar una sensación de calor moderada, especialmente durante las horas más cálidas del día. La combinación de temperaturas agradables y una humedad controlada hará que el tiempo sea bastante cómodo para los habitantes de Baena.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 17 km/h. Este viento, aunque moderado, podría ser más intenso en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h. Esto proporcionará un alivio adicional ante el calor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

Por la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:33. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados a última hora de la noche, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para salir a pasear o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Baena para hoy se presenta como una jornada ideal, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá a los baenenses disfrutar de un día pleno de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.