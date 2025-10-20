El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una mezcla de nubes altas y cubiertas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevé que el cielo esté cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 18°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un día templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Este viento moderado puede ofrecer alivio en las horas más cálidas, pero también es recomendable tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, que se sitúa en torno al 0% en la mayoría de los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes de Ayamonte pueden disfrutar de un día mayormente seco, aunque la bruma matutina podría hacer que la visibilidad sea un poco reducida en las primeras horas.

La salida del sol está programada para las 08:42, mientras que el ocaso se producirá a las 19:46, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Ayamonte para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero frescor por la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.