El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Andújar se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada la nubosidad aumente. Durante las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 19 grados , con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un inicio de día agradable. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 52% y aumentando gradualmente hasta un 67% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en las horas más templadas del día. El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco, especialmente en las horas de la tarde.

A partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto en las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con 24 grados , antes de comenzar a descender nuevamente. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche.

En cuanto a la tarde, se anticipa que el cielo se mantenga cubierto, con temperaturas que irán bajando gradualmente. A las 6 de la tarde, se espera que la temperatura sea de 22 grados, y para el final de la jornada, a las 8 de la tarde, se prevé que la temperatura descienda a 19 grados. La humedad aumentará, alcanzando niveles cercanos al 74%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

El ocaso se producirá a las 19:32, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, se transformará en un ambiente más nublado y fresco a medida que avance la tarde. Los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.