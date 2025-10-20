El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, pero a medida que avance el día, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo completamente cubierto. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 99% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 54% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas cálidas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más calurosas. A lo largo del día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 24-26°C, lo que sugiere que será un día cálido, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para evitar el golpe de calor.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el viento podría ser más fuerte en áreas abiertas, por lo que se recomienda precaución.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un día en la naturaleza o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá algo nublado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 19°C por la noche, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable. La puesta de sol se producirá a las 19:42, marcando el final de un día cálido y mayormente nublado en Almonte.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.