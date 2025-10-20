El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá hasta la tarde.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 18 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% por la mañana y bajará a un 48% hacia la tarde.

En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se ha registrado una pequeña posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque se considera poco probable. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá actividad eléctrica en la región.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor acumulado.

La salida del sol está programada para las 08:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.