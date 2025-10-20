El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Aljaraque según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá hasta la tarde.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 18 y 24 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 69% por la mañana y bajará a un 48% hacia la tarde.
En cuanto a la precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se ha registrado una pequeña posibilidad de lloviznas en la madrugada, aunque se considera poco probable. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá actividad eléctrica en la región.
El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más intenso, especialmente en las horas centrales, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor acumulado.
La salida del sol está programada para las 08:40, mientras que el ocaso se producirá a las 19:44, brindando un día con una duración de luz solar considerable. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad aumentará, lo que podría dar lugar a la formación de niebla en las horas nocturnas.
En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado del suroeste, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.
- Cospedal y Tamara Falcó, entre las 'celebrities' invitadas a la boda del hijo de Hernández-Mancha en Córdoba
- El hijo de Hernández-Mancha se casa en Córdoba
- Miles de visitantes acuden a la Feria del Lechón de Cardeña para disfrutar del producto
- Cancelado el Cordobita Fest: la organización aplaza el evento a 2026
- Investigan a seis personas y dos empresas por verter residuos de construcción en el cauce de un arroyo de Montoro
- Transportes aboga por mejoras de trazado en la N-432 a su paso por Córdoba con la duplicación en 'stand by'
- Puente avanza el inicio de la redacción del proyecto que eliminará las curvas de la cuesta del Espino
- La recaudación para traer al profesor cordobés de la UCO desde Vietnam llega casi a los 100.000 euros