El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un cielo que se mantendrá cubierto durante gran parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el panorama, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 20 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 19 grados, y la nubosidad persistirá, aunque se espera que a partir de la tarde haya una ligera mejora en la visibilidad, con intervalos de cielo poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se registren 28 grados , lo que podría invitar a los habitantes a disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se mantengan atentos a la evolución del tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se esperan chubascos que puedan alterar los planes de los ciudadanos. Sin embargo, es importante mencionar que la probabilidad de tormentas también se mantiene en cero, lo que sugiere un día tranquilo en términos de fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 32 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas sean más elevadas. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de la humedad, lo que podría hacer que la tarde se sienta más agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:40 horas. En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada mayormente nublada, pero sin precipitaciones, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la experiencia al aire libre sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.