El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, lunes 20 de octubre

El día de hoy, 20 de octubre de 2025, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, permitiendo que la luz del sol ilumine la localidad. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con predominancia de cielos despejados y poco nubosos, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 21 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, con temperaturas alrededor de los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 21 grados en las horas centrales de la tarde, lo que proporcionará un tiempo cálido y agradable para disfrutar de la jornada.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 87% hacia la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que garantiza un ambiente seco y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad será buena a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona sin inconvenientes. La salida del sol está programada para las 08:28 horas, mientras que el ocaso se producirá a las 19:31 horas, brindando un día con una duración adecuada para disfrutar de la luz solar.

En resumen, el tiempo en Alcalá la Real para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-19T21:02:13.