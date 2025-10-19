El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos este 19 de octubre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 20 grados durante las primeras horas del día, con una ligera tendencia a aumentar conforme avance la jornada.

A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que el termómetro marque hasta 28 grados. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en niveles relativamente altos (alrededor del 71% por la mañana), irá disminuyendo a medida que el calor se intensifique, alcanzando valores más cómodos hacia la tarde.

El viento será otro de los protagonistas del día. Desde la mañana, se registrarán vientos de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. A medida que avance la tarde, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en dirección oeste. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque también se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los habitantes de El Viso del Alcor disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad general. La puesta de sol se producirá a las 19:40, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, este 19 de octubre se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en El Viso del Alcor, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

