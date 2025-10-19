El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas comenzarán en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y alcanzando los 18 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, proporcionando un ambiente fresco y cómodo.

A lo largo de la jornada, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 30 grados a las 17:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de un aumento en la humedad relativa, que comenzará en un 63% y descenderá a un 30% en las horas más cálidas, lo que hará que el calor sea más llevadero. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 49% hacia las 20:00 horas.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este-noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en la tarde, provenientes del suroeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más calurosas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Utrera disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

El ocaso se producirá a las 19:41 horas, marcando el final de un día que, aunque caluroso, se caracterizará por cielos despejados y una brisa agradable. La noche se presentará con temperaturas más frescas, descendiendo a 11 grados hacia la medianoche, lo que permitirá un descanso reparador tras un día de calor moderado. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y cielos despejados.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.