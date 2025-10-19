El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente estable y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, con una temperatura inicial de 18 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente durante las horas centrales del día, donde la temperatura alcanzará su punto máximo de 26 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 54% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre los 19 y 31 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Este viento, aunque moderado, puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas de la tarde cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar los monumentos históricos o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:30, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el día en Úbeda se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.