El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Tomares se presentará con un tiempo mayormente despejado y agradable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 29 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y soleado.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en las horas de mayor calor. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar del sol sin incomodidades.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio agradable durante las horas más cálidas del día. En particular, se prevé que la racha máxima de viento alcance los 27 km/h en la tarde, lo que podría ser un factor refrescante en medio del calor.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la tarde, alcanzando alrededor de 24 grados a las 20:00 horas, y continuarán bajando hasta los 21 grados en la noche. La noche se presentará con un cielo despejado, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias en todo el día, con una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy será predominantemente soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento moderado que hará que la jornada sea muy disfrutable. Es un día perfecto para salir, pasear y disfrutar de la belleza del entorno natural sin preocuparse por la lluvia o el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.