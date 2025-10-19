El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales, lo que sugiere un día cálido y soleado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 32% en las horas de mayor calor. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades significativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. La dirección del viento también sugiere que se podrían sentir algunas ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de un paseo por el parque, una comida al aire libre o cualquier otra actividad que requiera un buen tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando alrededor de 24 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 19:41, momento en el cual el cielo podría presentar un hermoso espectáculo de colores, dado el estado mayormente despejado.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y vientos moderados que aportarán frescura. Es un día perfecto para aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.