El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo ha estado adornado con nubes altas, pero a medida que avanza el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados en la mañana y alcanzarán un máximo de 29 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas de mayor calor, ya que la sensación térmica puede ser más elevada debido a la humedad relativa que, aunque ha disminuido, se mantiene en niveles moderados.

La humedad relativa en la mañana se sitúa en torno al 82%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado. A medida que el día avanza, se espera que esta cifra descienda, alcanzando un 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur a una velocidad de entre 15 y 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede proporcionar un alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 19:36, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con tonalidades cálidas.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día de clima favorable, con temperaturas cálidas, cielos despejados y un viento moderado. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas comiencen a descender con la llegada del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.