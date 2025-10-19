El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y alcanzando los 14 grados en las horas más tempranas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 19 grados a las 11:00 y llegando a un máximo de 25 grados en las horas de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 06:00 horas, aunque sin afectar la visibilidad ni la luminosidad del día. La tarde se mantendrá mayormente soleada, con intervalos de nubes que no traerán consigo precipitaciones, ya que se prevé un día completamente seco.

La humedad relativa experimentará variaciones a lo largo del día, comenzando en un 68% a la medianoche y descendiendo hasta un 38% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 32 km/h desde el sur a las 02:00 horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A las 10:00, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 16 km/h, lo que aportará frescura a la atmósfera.

No se prevén lluvias en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá que los habitantes de Priego de Córdoba disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por cielos poco nubosos, temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 25 grados , y un viento moderado que aportará frescura. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece el otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.