El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Pozoblanco se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 38% por la tarde. Este aumento en la humedad puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día seco y agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 11 y 21 km/h. Estas condiciones de viento pueden proporcionar una sensación de frescura, especialmente durante las horas más cálidas del día. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 32 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor acumulado.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, existe una ligera posibilidad de tormenta, aunque las probabilidades son muy bajas. Esto sugiere que, en general, el día se desarrollará sin contratiempos meteorológicos significativos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco para las actividades nocturnas.

En resumen, Pozoblanco disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre. La combinación de cielos despejados, temperaturas moderadas y la ausencia de precipitaciones hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida social en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.