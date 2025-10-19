El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Palma del Río según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a las 02:00 y alcanzando los 16 grados a las 03:00 y 04:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta las 07:00, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.
A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 18 grados a las 10:00. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 28 y 30 grados entre las 14:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente poco nuboso, presentará algunas nubes altas a partir de las 19:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Comenzará en un 62% a las 00:00, aumentando hasta un 100% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y la práctica de deportes. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día agradable, ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
