El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Palma del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a las 02:00 y alcanzando los 16 grados a las 03:00 y 04:00. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados hasta las 07:00, proporcionando un ambiente fresco ideal para actividades al aire libre.

A partir de las 08:00, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 14 grados a las 08:00 y subiendo gradualmente hasta llegar a los 18 grados a las 10:00. Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con valores que oscilarán entre los 28 y 30 grados entre las 14:00 y las 17:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente poco nuboso, presentará algunas nubes altas a partir de las 19:00, cuando la temperatura comenzará a descender nuevamente.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta a lo largo del día. Comenzará en un 62% a las 00:00, aumentando hasta un 100% a las 05:00, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. Sin embargo, a medida que la temperatura suba, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 39% hacia las 20:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 11:00 y las 12:00, alcanzando hasta 27 km/h. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco. La visibilidad será óptima, lo que favorecerá actividades al aire libre y la práctica de deportes. En resumen, Palma del Río disfrutará de un día agradable, ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.