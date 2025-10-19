El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas hagan su aparición, pero sin que esto implique un aumento en la probabilidad de precipitaciones, que se mantiene en cero a lo largo del día.

La temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 31 grados en las horas centrales de la tarde, antes de bajar a 29 grados hacia el final del día. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa también jugará un papel importante en el confort del día. Se prevé que los niveles de humedad se mantengan en torno al 33% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor moderada. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana, la humedad será más alta, alcanzando hasta el 76%, lo que podría hacer que el aire se sienta un poco más pesado.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. Es recomendable que los habitantes de la zona tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento puede ser un factor a considerar para actividades al aire libre.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la calidad del aire. La puesta de sol está programada para las 19:41, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender de nuevo, ofreciendo una noche fresca y agradable.

En resumen, Los Palacios y Villafranca disfrutarán de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. No se prevén lluvias, lo que permitirá que los residentes aprovechen al máximo este día otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.