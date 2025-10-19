El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Osuna se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 20 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo a un 26% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste con velocidades que variarán entre 20 y 35 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 51 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia. La probabilidad de precipitación es nula en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

La puesta de sol se producirá a las 19:38, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima favorable. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, los habitantes de Osuna podrán disfrutar de una hermosa tarde y noche. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre, con condiciones ideales para cualquier plan que se tenga en mente.

