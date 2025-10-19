El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 20 grados , que se mantendrá en torno a los 19 grados durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 04:00 horas y manteniéndose en ese rango hasta las 06:00 horas. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 53% y el 65%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente. El viento soplará del sureste con velocidades que rondarán los 20 a 25 km/h, lo que podría generar una ligera brisa, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 16:00 y 17:00 horas. El cielo comenzará a mostrar más nubes altas a partir de las 08:00 horas, pero no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los habitantes de Morón pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 26 grados a las 19:00 horas y bajando a 20 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:39 horas.

El viento, que durante la tarde soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 54% hacia el final del día.

En resumen, Morón de la Frontera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.