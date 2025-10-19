El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Montilla se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. A lo largo de la jornada, se espera un predominio de cielos poco nubosos, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 28 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora de la mañana, descendiendo ligeramente hasta los 15 grados en las primeras horas del día. A medida que avancen las horas, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 28 grados hacia las 15:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 74% y bajará hasta un 21% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría ofrecer un alivio momentáneo del calor. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas relacionadas con el viento.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de un paseo por el campo o una reunión familiar en el jardín.

En resumen, Montilla disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento ligero que hará que la jornada sea aún más placentera. Es un día ideal para aprovechar al máximo el tiempo al aire libre, ya sea realizando deporte, paseando o simplemente disfrutando de la belleza del entorno natural. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad del tiempo hacen de este un día perfecto para disfrutar de la vida en la ciudad.

