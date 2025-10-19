El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se presenta en Moguer con un tiempo mayormente nublado, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de nubes altas, lo que ha mantenido las temperaturas en un rango moderado. A primera hora, se registran 19 grados , descendiendo ligeramente a 18 grados en las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, donde se prevé un máximo de 27 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 23 grados hacia las 19:00 horas. La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 87% y bajando gradualmente hasta un 65% por la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 30 km/h en las horas centrales del día. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas, aunque también podría generar algunas ráfagas fuertes que se sentirán más intensamente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con momentos de poco nuboso en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría ofrecer algunos claros temporales.

A medida que se acerque la noche, el cielo se volverá a cubrir completamente, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar algo de neblina en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente nublado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.