El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mostrarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:27. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 26°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 64% por la mañana y descendiendo a un 22% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la atmósfera será algo húmeda al inicio, se tornará más seca conforme avance el día, lo que contribuirá a una sensación térmica más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que variarán entre 6 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 20 km/h. Esta brisa fresca será un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente en las horas de mayor calor.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Martos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvias también permitirá que el sol brille con fuerza, contribuyendo a un ambiente luminoso y agradable.

A medida que se acerque la tarde, los cielos comenzarán a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio significativo en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 22°C hacia el final de la jornada. El ocaso se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que, aunque cálido, se verá acompañado de un ambiente tranquilo y sin sobresaltos.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frescas del otoño.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.