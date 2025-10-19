El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 20 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. Durante la mañana, se prevén nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan aún más cálidas. Sin embargo, hacia la noche, se espera un regreso a las nubes altas, aunque sin indicios de precipitaciones.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de esto, la combinación de temperaturas agradables y cielos mayormente despejados hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este a velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que puede ser un alivio ante el calor del día.
No se prevén lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
