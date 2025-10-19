El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se ha mantenido en torno a los 20 grados , lo que sugiere un inicio de jornada templado. A medida que avanza el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales, lo que permitirá disfrutar de un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El cielo mostrará una variabilidad en su estado a lo largo del día. Durante la mañana, se prevén nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad, permitiendo que el sol brille con fuerza. A medida que se acerque la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan aún más cálidas. Sin embargo, hacia la noche, se espera un regreso a las nubes altas, aunque sin indicios de precipitaciones.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 63% por la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de esto, la combinación de temperaturas agradables y cielos mayormente despejados hará que el día sea ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este a velocidades que oscilarán entre 10 y 18 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante, especialmente en las horas más calurosas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que puede ser un alivio ante el calor del día.

No se prevén lluvias en la jornada, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que los habitantes de Marchena pueden planificar sus actividades sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La puesta de sol se producirá a las 19:39, marcando el final de un día que promete ser cálido y mayormente soleado, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.