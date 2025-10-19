El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura puede sentirse más intensa.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio ante el calor, especialmente en las horas de mayor temperatura. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar cualquier posible acumulación de calor en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son perfectas para disfrutar de paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en un parque.

Por la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas descenderán gradualmente, alcanzando alrededor de 19 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.