El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, las temperaturas oscilarán entre los 21°C y 29°C, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo a un 31% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que hará que la temperatura se sienta más agradable. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el este con velocidades que variarán entre 4 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Este viento también contribuirá a dispersar cualquier nubosidad que pueda aparecer, manteniendo el cielo mayormente despejado.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La ausencia de lluvias y el cielo despejado son ideales para disfrutar de actividades como paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y jardines.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18°C hacia la tarde-noche. El cielo seguirá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un atardecer espectacular, con el ocaso previsto para las 19:40. La noche se presentará tranquila y despejada, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día cálido y mayormente soleado, con condiciones perfectas para actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento suave hará que sea un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.