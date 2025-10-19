El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Lucena se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes altas. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una ligera disminución a 16 grados durante las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 77% al amanecer, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 38% hacia la tarde. Esto permitirá que el ambiente se sienta más cómodo a medida que se acerque la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad moderada, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 20 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas. Las direcciones del viento variarán, predominando del sur y sureste, lo que es típico para esta época del año en la región.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. Las condiciones climáticas son propicias para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en las terrazas de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá poco nuboso, permitiendo que las estrellas sean visibles en la oscuridad. La puesta de sol se producirá a las 19:35, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Lucena no querrán perderse.

En resumen, el tiempo de hoy en Lucena será mayormente favorable, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la jornada sea placentera para todos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.