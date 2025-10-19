El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se sitúa en torno a los 19 grados , con una ligera disminución a lo largo de la jornada, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 49% y el 39%, lo que proporcionará una sensación de calidez moderada.

El cielo mostrará un predominio de nubes altas durante la mayor parte del día, especialmente en las primeras horas, donde se espera un cielo poco nuboso que irá evolucionando hacia un estado más nuboso a medida que avance la tarde. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 8 y 28 km/h, predominando la dirección noreste en las primeras horas y cambiando a suroeste hacia la tarde. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 26 grados hacia las 19:00 horas, justo antes del ocaso, que se producirá a las 19:39. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable para las actividades nocturnas.

Es importante destacar que, aunque las temperaturas son agradables, se recomienda mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas, especialmente entre las 12:00 y las 16:00, cuando se espera que el termómetro alcance su punto máximo. En resumen, el día de hoy en Lora del Río se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables, sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.