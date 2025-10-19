El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se espera en Linares un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados a la 01:00 y 18 grados durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 26 grados a las 15:00 y 16:00 horas, y un pico de 27 grados a las 17:00 horas.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas que dominarán gran parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, se anticipa un cielo poco nuboso, pero a partir de las 04:00 horas, las nubes altas comenzarán a hacerse más evidentes. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 19:31 horas.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que fluctúe entre el 38% en las primeras horas del día y un 66% hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de calor moderada. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad creciente podría hacer que la tarde se sienta más calurosa de lo que indican los termómetros.

Respecto al viento, se anticipa una brisa moderada que variará en dirección a lo largo del día. En la madrugada, el viento soplará del suroeste a una velocidad de 3 km/h, aumentando gradualmente hasta alcanzar ráfagas de hasta 24 km/h desde el oeste en las horas de la tarde. Esta variabilidad en la dirección del viento podría aportar algo de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que sugiere que los residentes de Linares podrán disfrutar de un día seco y mayormente soleado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las condiciones pueden cambiar. En resumen, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque nublado, no traerá consigo lluvias.

