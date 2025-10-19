El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Lepe se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 76% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente durante las horas más soleadas. La combinación de temperaturas suaves y una humedad moderada sugiere que será un día propicio para paseos y actividades recreativas, aunque se recomienda llevar una botella de agua para mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en momentos puntuales. Este viento moderado será un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes de Lepe pueden disfrutar de un día seco y soleado. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

El orto se producirá a las 08:40, brindando luz natural para comenzar el día, mientras que el ocaso se espera a las 19:46, ofreciendo una hermosa puesta de sol para cerrar la jornada. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el tiempo en familia o con amigos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.