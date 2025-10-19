El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 30 grados a lo largo del día. La jornada comenzará con una temperatura de 20 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 29 grados a las 14:00 horas, y un máximo de 30 grados en la tarde.

El cielo se presentará con una mezcla de condiciones, comenzando la mañana con poco nuboso y transicionando a nubes altas durante la mayor parte del día. A partir de las 17:00 horas, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro y agradable. La humedad relativa será variable, comenzando en un 63% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 34% en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 15 y 29 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las altas temperaturas. La dirección del viento cambiará a medida que avance el día, pero se mantendrá predominantemente del sur.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que será un día seco, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un entorno claro y despejado.

Los periodos de mayor calor se concentrarán entre las 14:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda tomar precauciones, como mantenerse hidratado y buscar sombra en las horas más intensas del sol. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados a las 22:00 horas.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, sin riesgo de lluvias y con un viento que aportará frescura a la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.