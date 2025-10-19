El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 19 grados a primera hora y alcanzarán un máximo de 27 grados en las horas centrales del día, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo mantenga su carácter poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 28% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 26 km/h en las horas más activas del día. Este viento, aunque moderado, puede ofrecer un alivio agradable ante las temperaturas cálidas, especialmente durante la tarde. La dirección del viento variará a lo largo del día, con momentos en que se tornará más intenso, especialmente en las horas cercanas al ocaso.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 22 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:32. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará que la noche sea ideal para salir y disfrutar de la vida nocturna de Jaén.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una jornada de temperaturas cálidas, cielos mayormente despejados y vientos suaves, lo que promete un día agradable para todos los habitantes y visitantes de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.