El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y alcanzando picos de hasta el 92% en las horas de la tarde. Esta elevada humedad puede generar una sensación térmica más intensa, especialmente en combinación con las temperaturas cálidas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que las probabilidades de lluvia se mantienen en un 0% durante todas las horas.

El viento soplará de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h, predominando de dirección norte y sur a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, con rachas que podrían llegar hasta los 30 km/h. Esto podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, especialmente en las áreas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 18:00 horas. La combinación de nubes altas y la disminución de la temperatura por la tarde puede ofrecer un espectáculo visual atractivo, con un cielo que se tornará más despejado hacia el ocaso, que se producirá a las 19:45 horas.

La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 21 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá estable y sin sorpresas.

En resumen, Huelva disfrutará de un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la alta humedad y el viento moderado. La ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y visitantes de la ciudad aprovechen al máximo lo que el día tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.