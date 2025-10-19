El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 21 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un mínimo de 22 grados hacia el final de la tarde.

Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando un 72%, lo que podría generar una sensación de calidez. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, llegando a un 55% por la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más fresco y cómodo.

En cuanto a las condiciones del viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 7 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente a 15 km/h hacia la tarde. Este viento, aunque moderado, puede ser refrescante y ayudará a dispersar cualquier posible sensación de bochorno.

A lo largo del día, se mantendrá la ausencia de precipitaciones, lo que significa que no se esperan lluvias ni tormentas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Las nubes altas que se presentarán en algunos momentos no afectarán significativamente la luminosidad del día, permitiendo que el sol brille con fuerza.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados , lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de un paseo o una actividad al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar agua para mantenerse hidratado, especialmente si se planea estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer. La puesta de sol está programada para las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.