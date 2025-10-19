El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 19 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a las 2 de la tarde, antes de comenzar a subir nuevamente.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 30 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 27% y el 36%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cálido. A medida que se acerque la tarde, la humedad comenzará a aumentar, pero se mantendrá en niveles cómodos para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será otro factor a tener en cuenta. A lo largo del día, se registrarán vientos predominantes del sur, con velocidades que variarán entre 10 y 19 km/h. En las horas más cálidas, se prevé que el viento sople con mayor intensidad, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor del día. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente en las horas de mayor calor, ya que la combinación de temperatura y viento puede generar una sensación térmica más elevada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que el día transcurra sin lluvias, ya que los índices de precipitación se mantienen en cero a lo largo de toda la jornada. Esto significa que no se anticipan cambios bruscos en el tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa vista del cielo estrellado. La puesta de sol se producirá a las 19:37, marcando el final de un día cálido y soleado en Écija. En resumen, hoy será un día ideal para actividades al aire libre, con un tiempo propicio para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.