El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Coria del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será relativamente baja, lo que hará que las actividades al aire libre sean más placenteras.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 29 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional del calor. La dirección del viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la velada.

En resumen, Coria del Río experimentará un día mayormente soleado y cálido, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de temperaturas agradables, baja probabilidad de lluvia y un viento moderado hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.