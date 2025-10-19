El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, se registrará una temperatura de 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y 16 grados durante las siguientes horas de la madrugada.

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando, alcanzando un máximo de 29 grados entre las 17:00 y las 18:00 horas. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana, irá disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort. La humedad se mantendrá en un 68% al inicio del día, pero se espera que baje a un 30% hacia la tarde.

El cielo se mantendrá mayormente despejado con algunas nubes altas en las horas centrales del día, pero sin previsión de precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan sorpresas en forma de tormentas o chubascos. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se presentará propicio para disfrutar de la naturaleza o realizar paseos por la ciudad.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en las horas más cálidas del día.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:36 horas.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día de clima agradable, con temperaturas cálidas y cielos despejados, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la belleza de la ciudad en esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.