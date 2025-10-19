El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se despertará con un ambiente mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 20 grados , descendiendo ligeramente a 19 grados durante la primera hora del día. La humedad relativa será del 65%, lo que proporcionará una sensación de frescura en el aire.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias, permitiendo que los habitantes de la localidad realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 29 grados hacia las 17:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un ligero aumento en la humedad, que podría llegar al 36%. El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 26 km/h, lo que proporcionará una brisa refrescante y agradable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24 grados hacia las 20:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:42. La humedad relativa aumentará a un 50%, pero seguirá siendo un ambiente cómodo para disfrutar de actividades nocturnas.

En resumen, el día de hoy en Castilleja de la Cuesta se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los vientos suaves desde el suroeste añadirán un toque de frescura, haciendo de este un día perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente relajarse en el exterior. La combinación de buen tiempo y temperaturas agradables promete un día placentero para todos los residentes y visitantes de la localidad.

