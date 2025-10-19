El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto suave y difuso a la luz solar. A medida que avance el día, se espera que la cobertura nubosa se mantenga, aunque se alternará con momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las horas centrales de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 19°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 25°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la noche. La temperatura comenzará a descender gradualmente hacia la tarde, alcanzando los 22°C al caer la noche.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 95% durante la noche. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de mayor calor. Los habitantes de Cartaya deben estar preparados para un ambiente algo bochornoso, sobre todo en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en ninguna parte del día. Los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%, lo que significa que no hay riesgo de chubascos o tormentas. Esto permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h, predominando del sur-suroeste. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos ligeros que puedan ser arrastrados por el viento.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.