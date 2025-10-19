El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol puede ser más intenso.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en la tarde. Esta disminución en la humedad puede contribuir a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es importante mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:39, ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes aprovechar las condiciones favorables, manteniendo siempre precauciones ante el calor y disfrutando de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.