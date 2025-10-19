El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 19 de octubre de 2025, Carmona se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 20°C en la madrugada y alcanzarán un máximo de 27°C en las horas más cálidas de la tarde. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante el calor, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol puede ser más intenso.
La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 52% por la mañana y descendiendo hasta un 34% en la tarde. Esta disminución en la humedad puede contribuir a que la sensación térmica sea más agradable, aunque es importante mantenerse hidratado.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Este viento moderado proporcionará un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 25 km/h, lo que podría ser notable en áreas abiertas.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:39, ideal para paseos y actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. Se aconseja a los habitantes aprovechar las condiciones favorables, manteniendo siempre precauciones ante el calor y disfrutando de la belleza del entorno natural que ofrece la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.
