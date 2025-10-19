El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 64% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La combinación de un cielo despejado y temperaturas cálidas hará que sea un día ideal para actividades al aire libre, ya sea pasear por el parque, practicar deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 18:00 horas. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente relevante para aquellos que planean actividades al aire libre o eventos al aire libre, ya que las condiciones climáticas serán favorables.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol alrededor de las 19:41 horas. La noche se presentará fresca, ideal para salir a dar un paseo o disfrutar de una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, un cielo despejado y sin posibilidad de lluvia. Aprovecha este día soleado y cálido, ya que las condiciones son ideales para disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.