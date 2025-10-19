El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

El día de hoy, 19 de octubre de 2025, se presenta con un tiempo mayormente estable en Cabra. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad. A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan similares, con un predominio de cielos despejados durante la mañana y parte de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero se espera que a medida que el sol se eleve, la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 27 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 75% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos de alrededor del 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno será moderada, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades excesivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría aportar una sensación refrescante en los momentos más cálidos del día. Sin embargo, el viento no será lo suficientemente fuerte como para causar molestias significativas.

En lo que respecta a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Cabra pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la belleza del entorno natural que ofrece la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.