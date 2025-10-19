El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de octubre

Hoy, 19 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 30 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. Sin embargo, en las primeras horas de la tarde, se prevé un aumento en la humedad, que podría llegar a un 37% hacia el final de la jornada. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del sur, con rachas que alcanzarán hasta 17 km/h en las primeras horas, aumentando a 19 km/h en la tarde. Esta brisa será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, se espera que el viento se mantenga constante, lo que ayudará a mitigar la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a alrededor de 24 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo cómoda para disfrutar de la velada. La puesta de sol se producirá a las 19:41, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan hoy será mayormente soleado, con temperaturas cálidas y un viento suave del sur. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, ya sea en actividades recreativas o simplemente relajándose en casa. Recuerda hidratarte adecuadamente y protegerte del sol si planeas estar fuera durante las horas más calurosas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-18T20:57:12.